Подобрались очень близко: адвокат Трампа рассказал о "вредителях" в окружении Зеленского

Адвокат президента США Рудольф Джулиани обвинил людей из окружения Владимира Зеленского в участии в "сговоре" против Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2016 года.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Анопченко.

Джулиани подтвердил, что готовил визит в Украину, однако отменил его из-за того, что "избранный президент (Украины, – прим. ред.) окружен людьми, у которых есть история нечестного отношения к президенту США".

"Один из них уличён в том, что незаконно содействовал и помогал предвыборной кампании оппонентки президента Трампа, Хиллари Клинтон. И эти люди - среди его ключевых советников. И когда я это обнаружил - я сказал об этом открыто. Чтобы здесь, в Соединенных штатах, понимали ситуацию в Украине", – заявил Джулиани.

Адвокат Трампа также призвал украинского президента организовать расследование по поводу "сговора, в котором участвовали определенные украинские чиновники, и к которому были причастны американцы, включая представителей Национального комитета Демпартии США, Хиллари Клинтон, и, к сожалению, наше американское посольство в Украине".

"Если бы это случилось, расследование провели, а я верю, что за всем этим стояли политические противники президента, то мы увидели бы негласные действия украинских чиновников, сделанные за спиной у граждан Украины. Таких личностей было много и, к сожалению, один из них очень близок к избранному президенту, что крайне меня беспокоит", – утверждает юрист.

"Возможно, это не мое дело – но я американский гражданин, желающий самого лучшего Украине. И есть некоторые другие люди, окружающие избранного президента, у которых не самые лучшие намерения. Я говорю о тех, кто связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым", – добавил также Джулиани.

Кроме того, адвокат президента США также обвинил отстраненную посла Штатов в Украине Мари Йованович в участии в "сговоре" против Трампа.

"Да, частью проблемы, которую создали для нас здесь, в США, была посол, которую сейчас отстранили. И она была частью всех этих усилий против президента трампа. Примерно год назад один из конгрессменов рассказал, что она уверяет украинских чиновников – мол, президента Трампа ждёт импичмент. И это - ложь. Президент признан полностью невиновным. Никаких связей с русскими, никаких доказательств, что что-то вообще было. Никаких доказательств препятствования правосудию. И сейчас пришло время расследовать действия демократов – а каким образом они всё это создали? И она была, что называется, "на той стороне". Были случаи предоставления недостоверной информации украинским властям. Такое противодействие политике президента Трампа!", – сказал Джулиани.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", персональный адвокат президента США Рудольф Джулиани, который отказался от своей поездки в Украину, назвал нардепа Сергея Лещенко тем, кто был осужден за помощь демократам на выборах в США 2016 года.