Процесс запущен: появились новые данные по закупке США летального оружия для Украины

В Конгрессе США утвердили проект закона "О ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год", который предусматривает предоставление летальной оружия оборонного характера для Украины.

Такое решение принял подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Документ предусматривает выделение Украине $250 млн помощи на оборону. Из них $50 млн предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера.

“Документом предусмотрено, что указанные средства должны быть направлены также на реализацию таких программ, таких как подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил нашего государства”, - говорится в сообщении.

Для принятия документ должен утвердить полный состав Комитета по вопросам ассигнований, а также поддержать Палата представителей и Сенат. После этого его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Как сообщал "Апостроф", ранее в апреле в порт Одессы прибыли 35 боевых машин Hummer, которые США направили по контрактам, заключенным на основе средств, выделенных Украине в рамках военной помощи.