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Газовый кризис: Украина предупредила Европу о серьезных проблемах в начале 2020 года

понедельник, 17 июня 2019, 16:40
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Украина предупредила страны Евросоюза о возможности газового кризиса из-за отсутствия договора об украинском транзите российского газа на начало 2020 года.

Об этом в интервью изданию Bloomberg сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Украина предупредила европейские страны о подготовке к газовому кризису на фоне скептицизма, что страна сможет согласовать с Россией новый контракт о транзите газа до окончания текущего контракта", - сообщила Зеркаль.

Она отметила, что в настоящее время вероятность прекращения передачи российского газа через Украину в Европу, "очень высокая".

"Пока Россия продолжает откладывать дату проведения переговоров по контракту, мрачный сценарий газового кризиса стоит того, чтобы его серьезно рассмотрели", - заявила она.

Представительница украинского МИД уточнила, что сейчас Украина и несколько стран ЕС накапливают газ в хранилищах на случай срыва действующей транзитной схемы.

Как сообщал "Апостроф", в начале июня в МИД России сообщили, что РФ не планирует останавливать транзит через украинскую территорию с 2020 года.

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