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Возобновление "нормандского формата": стало известно, о чем говорили дипломаты в Париже

суббота, 13 июля 2019, 12:20
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В пятницу, 12 июля, советники глав Франции, Германии, Украины и России встретились в Париже с целью возобновить работу "нормандского формата" переговоров по Донбассу.

Об этом сообщает DW.

Немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних позитивных сдвигах на востоке Украины. На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по внедрению Минских соглашений, прежде всего прекращение огня.

Украину на этой встрече должен был представлять замглавы офиса президента Вадим Пристайко.

Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщило, что "новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось".

В США в свою очередь отметили, что изменение форматов переговоров не устранит "отсутствие у России политической воли" выполнить Минские соглашения. По словам представителя Госдепа, Вашингтон поддерживает инициативы по международным переговорам по ситуации в Украине, но считает, что изменение форматов не устранит главное препятствие выполнению "Минска" - нежелание России.

Напомним, подробнее об этом формате переговоров по Донбассу читайте в материале "Апострофа": Надо поговорить: сможет ли Зеленский расширить Нормандский формат.

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