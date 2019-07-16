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​Стало известно, из каких стран Зеленский отзывает послов: список с фамилиями

вторник, 16 июля 2019, 15:34
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Президент Владимир Зеленский намерен заменить послов Украины в Швейцарии, на Кипре, в Аргентине, США и других странах. При этом - кроме США - прочих стран "Большой семерки" в нынешнем списке нет, хотя их тоже хотят менять. Причина - кадровый дефицит.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

"В связи с новым этапом в политической жизни Украины после выборов Зеленский хочет поменять послов, в первую очередь, в странах Большой семерки. Но проблема в том, что пока нет кандидатур им на замену. Поэтому в нынешнем списке стран Большой семерки нет (кроме США). Там есть Ватикан, Швейцария, Аргентина, Вьетнам, Иордания, Армения, Кипр, ЮАР и тп", - сообщил собеседник издания.

По информации LB.ua, список инициировал замглавы ОПУ Вадим Пристайко. Многие из тех, кого он предлагает отозвать, выполняют обязанности уже не первую каденцию.

Послов, которые подпадают под ротацию, уведомят до конца дня, 16 июля.

Как сообщалось ранее, Офис президента анонсировал замену послов за границей. "Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон.

Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - сказано в сообщении.

Послом Украины в Швейцарии является Артем Рыбченко (назначен в июне 2018 года), в Аргентине - Юрий Дюдин (назначен в сентябре 2013 года), во Вьетнаме и по совместительству в Камбодже - Алексей Шовкопляс (назначен в июне 2010 года), в Иордании - Сергей Пасько (назначен в июле 2010 года), в Армении - Петр Литвин (назначен в июне 2018 года), в Кипре - Борис Гуменюк (назначен в феврале 2012 года), в ЮАР - Тарас Кузьмич (назначен в декабре 2018 года), в США - Валерий Чалый (назначен в июле 2015 года).

Посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская работает дольше всех - с марта 2007 года.

Как известно, Офис президента анонсировал замену послов за границей. "Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США (Валерий Чалый) заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - сказано в сообщении.

Валерий Чалый до назначения в Вашингтон занимал должность замглавы АП по международным вопросам при президенте Петре Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского держит его под контролем, пытаясь оказывать влияние на принятие важных решений, что в целом негативно сказывается на ситуации.

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