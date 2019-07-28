Кремль издевается над европейцами: в Украине отреагировали на жестокое подавление протестов в Москве

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций протеста, которые прошли 27 июля в столице России, Москве, в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте МИД.

"Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией", – говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД Украины отметили, что такими действиями Кремль "откровенно издевается" над европейскими политиками, которые не так давно позволили РФ вернуться в в Парламентскую ассамблею Совета Европы

"Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни. Ожидаем такое же решительное осуждение действий российской власти со стороны других представителей европейского и евроатлантического сообщества", - говорится в документе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июля в столице России, Москве, задержали более 1000 участников акции против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму.