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Как одержать верх над Россией в борьбе за Киевскую Русь: озвучен интересный сценарий

среда, 31 июля 2019, 10:39
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Украине следует на политическом уровне учредить и сделать популярной идею наследственности государства от Киевской Руси и выстроить систему формирования политических элит, чтобы выиграть у России информационную войну за историческое наследие.

Об этом заявил военный эксперт и блогер Алексей Арестович в интервью "Апострофу".

Он отметил, что в период президентства Петра Порошенко ряд локальных битв на информационном фронте были проиграны Украиной из-за излишней радикальности избранного на государственном уровне курса развития.

"Порошенко, в частности, погорел на заигрывании с этническим национализмом. Национализм бывает двух видов – этнический и политический. Для Украины этнический национализм не годится, поэтому Шарий выигрывает у объединенных националистов. Этнический национализм приводит к разрыву связи времен. Выбрасываются целые века, например, советский период, когда Украина была в Российской империи. Такая разорванная история не может состояться. Кроме того, этнический национализм вытесняет чужие нации, выбрасывает из себя людей", - отметил он.

Также он предоставил альтернативный вариант развития украинской идентичности, который является более эффективным в вопросах объединения людей.

"Политический - позволяет в себя включить все, восстановить связь времен от Киевской Руси до будущей Руси. Он позволяет сказать о том, что украинская земля сгенерировала минимум создание пяти наций – польской, украинской, российской, еврейской и крымско-татарской. Что всех этих людей, всех этих персонажей мы считаем частью украинской истории, что можно наконец-то вернуться к истории элит. Начиная с истории Грушевского, у нас - история народа, в то время как европейская мировая история – это история элит. Народ "безэлитный" обречен проигрывать одно геополитическое сражение за другим", - пояснил Арестович.

Эксперт предложил ряд конкретных шагов, которые бы позволили значительно укрепить позиции Украины в мире в плане информационной политики. Эти шаги, в частности, связаны с производством определенного культурного продукта и переименованиями (возвращениями реальных исторических названий).

"Если переучредить Украину, я бы даже переименовал ее в Русь-Украину, как она в церковных документах до сих пор именуется, тогда получится очень интересная штука. Будут ли русские бунтовать против государства, которое называется "Русь", и как много из них побежит к Москве? Часть мы перехватим. Надо перехватывать на государственном уровне, координируя как научные исследования, так и компьютерные программы, мультики для детей, голливудские фильмы. Если они побеждают, и они передирают этот дискурс, что была Киевская Русь, Московская Русь, Российская империя, то мы становимся "придумкой" австрийского генштаба, польской разведки", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее американский историк Тимоти Снайдер предложил переименовать русский язык в Украине, чтобы в стране существовала украинская версия русского языка для внутреннего использования.

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