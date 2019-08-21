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Названо имя нового переговорщика от Украины в Минске: что о нем известно

среда, 21 августа 2019, 21:25
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Представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске вместо Романа Безсмертного стал Валерий Гребенюк.

Об этом со ссылкой на посредника от ОБСЕ Мартина Сайдика сообщает "Радио Свобода".

Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 году был назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины.

В среду, 21 августа, политическая подгруппа продолжила обсуждения так называемой "формулы Штайнмайера", возможную амнистию и проведение местных выборов в ОРДЛО, но без результатов.

Кроме того, пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы в Минске Дарка Олифер опубликовала в Facebook отчет о проведенных переговорах.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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