Премьер Британии впечатляюще поздравил Украину с Днем Независимости: видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ведущие британские политики поздравили украинцев с 28-й годовщиной Независимости Украины.

Соответствующее видео разместило посольство Украины в Великобритании.

В частности, слова песни Украина Тараса Петриненко зачитали председатель Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Джон Виттингдейл, посол Великобритании в Украине (2002−2006) Роберт Бринкли, член палаты общин Майкл Фэллон, член палаты лордов баронесса Элисон Сатти, член палаты общин Джон Гроган, член Палаты лордов Граф Оксфордский и Асквитский, член Палаты общин Джон Джанголи, менеджер Украинского форума в Королевском институте международных дел Арина Луцевич, директор по вопросам исследований Общества имени Генри Джексона Эндрю Фоксолл, член Палаты общин Полин Леттем.

Завершает приветствия премьер Борис Джонсон словами: "Слава Украине!". Джонсону ответили "Героям слава!" сотрудники посольства Украины в Великобритании.

#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees