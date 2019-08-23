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Премьер Британии впечатляюще поздравил Украину с Днем Независимости: видео

пятница, 23 августа 2019, 19:59
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ведущие британские политики поздравили украинцев с 28-й годовщиной Независимости Украины.

Соответствующее видео разместило посольство Украины в Великобритании.

В частности, слова песни Украина Тараса Петриненко зачитали председатель Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Джон Виттингдейл, посол Великобритании в Украине (2002−2006) Роберт Бринкли, член палаты общин Майкл Фэллон, член палаты лордов баронесса Элисон Сатти, член палаты общин Джон Гроган, член Палаты лордов Граф Оксфордский и Асквитский, член Палаты общин Джон Джанголи, менеджер Украинского форума в Королевском институте международных дел Арина Луцевич, директор по вопросам исследований Общества имени Генри Джексона Эндрю Фоксолл, член Палаты общин Полин Леттем.

Завершает приветствия премьер Борис Джонсон словами: "Слава Украине!". Джонсону ответили "Героям слава!" сотрудники посольства Украины в Великобритании.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму украинцы также празднуют День Государственного флага Украины.

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