Меркель назвала место будущей встречи Зеленского с Путиным

Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже.

Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - сказала Меркель во время саммита G7.

"Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила Меркель.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки".

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", - заявил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин потребовал от Украины выполнить ряд действий перед встречей в "нормандском формате".