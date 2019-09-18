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В Украине сделали важное заявление о введении миротворцев на Донбасс

среда, 18 сентября 2019, 18:40
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Введение миротворческой миссии на Донбасс будет рассматриваться в правительстве, если не удастся достичь урегулирования с помощью Минских договоренностей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что размещение миротворческой миссии будут обсуждать, если противник проявит "полное нежелание" относительно дальнейшей стабилизации ситуации.

"Предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сказал он.

По его словам, миротворческие миссии помогали решить военные конфликты в мире в исключительно редких случаях.

"В преимущественном большинстве история показывает, что эти миссии приводят к замороженному конфликту, часто на десятки лет", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший советник президента России Андрей Илларионов заявил, что размещение миротворцев и проведение независимых выборов на Донбассе является иллюзией.

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