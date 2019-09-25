При Порошенко такого не было: появились яркие фотожабы и карикатуры на скандал с Трампом и Зеленским

Громкий скандал с телефонным разговором президентов США и Украина Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который может окончиться импичментом главы Белого дома, стал объектом многочисленных шуток.

В юморе по поводу скандала упражняются как в украинских социальных сетях, так и в международных медиа.

Так, Washington Post опубликовал карикатуру, на которой Трамп и один из кандидатов в президенты от демократической партии США Джо Байден, на которого Трамп предположительно пытался найти в Украине компромат, варятся в одной кастрюле с надписью "Украинские скандалы".

"Да, эта вода действительно горяча!", – говорит Байден.

"Какая вода?", – отвечает Трамп, глядя в смартфон.

В украинском Facebook используют для высмеивания ситуации "локальные" мемы.

Напомним, подробнее о скандале с разговором Трампа и Зеленского читайте в материале "Апострофа": Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь.