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Зеленский выступил на заседании Генассамблеи ООН: полное видео

среда, 25 сентября 2019, 16:24
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В среду, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трансляцию выступления вел Офис президента Украины в Facebook.

Так, Зеленский в самом начале речи попросил каждого присутствующего вспомнить свое первое выступление с трибуны ГА ООН и не относиться к нему со скепсисом.

Также он упомянул текущие военные конфликты в мире, в том числе и на Донбассе, подчеркнув, что вопросами урегулирования мировая общественность должна заниматься совместно.

"Добро пожаловать в 21 век. Вместо того, чтобы быть услышанным, ты можешь быть убитым… В мире, где мы живем, больше нет чужой войны", - заявил глава украинского государства.

Владимир Зеленский назвал также точное количество погибших на Востоке Украины за время конфликта. Он подчеркнул, что "пока где-то в мире идет война, никто не может чувствовать себя в безопасности".

Следует отметить, что в ходе выступления украинского президента зал заседания был заполнен примерно наполовину.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с президентом США Дональдом Трампом после встречи с ним в Нью-Йорке, это вызвало волну комментариев и шуток со стороны пользователей соцсетей.

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