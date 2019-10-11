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В США топ-чиновник ушел в отставку из-за "украинского" скандала вокруг Трампа

пятница, 11 октября 2019, 15:56
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В США старший советник государственного секретаря, известный дипломат Майкл Маккинли подал в отставку после того, как дипломатов ведомства обязали выступить в Конгрессе по вопросу переговоров президента Дональда Трампа и главы украинского государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материал The Washington Post.

Маккинли перед своей отставкой сделал публичное заявление, что госсекретарь Майк Помпео "не в состоянии защитить своих сотрудников" в политическом противостоянии между Демократической партией США и командой Трампа вокруг "украинского дела".

Следует отметить, что в Государственном департаменте США дипломат был ответственным по вопросам стран Южной Америки – Венесуэлы и Мексики, а также Афганистана. Таким образом, непосредственно его скандал не касался и обязательства выступать в Конгрессе у него не было.

До этого Маккинли высказывал обеспокоенность причинами увольнения посла США в Украине Мари Йованович, которая якобы "не продемонстрировала лояльность" к Трампу.

До работы в Государственном департаменте США Майкл Маккинли в течение 30 лет был послом США в разных странах мира.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава надзорного комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф на выступлении в Конгрессе изменил выражения из его телефонного разговора с президентом Зеленским, якобы чтобы очернить американского лидера. Трамп призвал чиновника подать в отставку и назвал его "мошенником".

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