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В Кремле ответили на идею Зеленского с возвращением Крыма

понедельник, 14 октября 2019, 16:55
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Кремль не желает обсуждать с Украиной вопрос деоккупации Крыма в Нормандском или в любом другом формате.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Апостроф" со ссылкой на российские информационные издания.

Он отметил, что вопрос передачи Украине оккупированного Крыма был "закрыт".

"Что касается вынесения вопроса о Крыме в любом формате, будь то "нормандский" или еще какой-то, то об этом не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время, и причины этого хорошо известны, какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", – сказал Песков.

Ранее в ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поднять вопрос деоккупации Крыма на Нормандском формате.

"Что касается Крыма… Я постоянно поднимал вопрос: почему в "нормандском формате" не обсуждается? Для меня "нормандский формат" – это возможность возвращения вопроса Крыма. Сейчас не существует какого-либо трека, где бы обсуждался этот вопрос", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что встреча в Нормандском формате и разведение войск на Донбассе находятся под угрозой срыва. По инсайдерской информации Россия затягивает оглашение даты встречи, чтобы Украина произвела не только отвод вооружения, но и "ликвидировала" свои фортификации и минные поля.

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