Забыли про Крым: сети взбудоражили заявления Зеленского и Назарбаева в Токио

Во время встречи в рамках официального визита в Токио президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за оказанную поддержку Украине.

Как сообщила пресс-служба украинского президента, во время этой встречи поднимался вопрос войны в Донбассе и оккупации Крыма.

"Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказано в сообщении на официальной странице главы государства. В ответ президент Зеленский высказал благодарность за поддержку.

Во время встречи Зеленский и Назарбаев обошли вниманием тот факт, что Казахстан на протяжении последних пяти лет занимает пророссийску позицию в ООН и фактически поддержал аннексию Крыма. В частности, так называемый "референдум" в Крыму, состоявшийся 17 марта 2014 года, признали Абхазия, Северная Осетия, Нагорный Карабах, Казахстан и Кыргызстан.

По поводу высказанной президентом Зеленским благодарности Назарбаеву в соцсетях поднялось активное обсуждение. Одних комментаторов удивило, что глава украинского государства назвал Казахстан демократической страной и общается с политическим лидером, который назвал столицу своей страны собственным именем. Другие же отметили, что в этом был некий дипломатический ход со стороны главы украинского государства.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.