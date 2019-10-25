В Украине отказались "попугайничать" перед НАТО

В Украине отказались от идеи снова подавать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО, с которым удалось достигнуть важных договоренностей.

Об этом заявили журналистам министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель министра иностранных дел Егор Божок в конце визита в штаб-квартиру НАТО, комментируя заявления экс-президента Петра Порошенко по этому поводу.

"Мы можем подтверждать и отправлять заявление сколько угодно, но зачем? Лучше сконцентрироваться на практических результатах", - пояснил свою позицию Загороднюк, добавив, что не видит в этом практического смысла.

В свою очередь, Божок уточнил, что правительство считает действующей заявку, поданную Украиной в 2008 году.

"Мы уже подали заявку в ПДЧ, и повторять уже поданное – неэффективно. Мы можем действовать методом попугая, а можем вести серьезную работу. Если мы будем ежедневно повторять, что хотим в НАТО, хотим ПДЧ, и все - то в результате никакого ПДЧ не получим. Поэтому сейчас мы настроены на то, чтобы, не подтверждая эту заявку, достичь военных критериев членства в НАТО", - пояснил дипломат.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились интересные детали визита генсека НАТО в Украину.