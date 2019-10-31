Зеленский и Столтенберг выступили с важными заявлениями в Киеве: полное видео

В четверг, 31 октября, в Киеве на заседании Комиссии Украина – НАТО выступили президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

Так глава украинского государства предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО. Он подчеркнул, что Украина в данный момент является последовательным и действенным партнером НАТО, и планирует продолжить вносить вклад в безопасность в зоне ответственности альянса и за ее пределами.

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень сотрудничества", - заявил Зеленский.

В свою очередь генеральный секретарь Организации Североатлантического договора указал на важность сохранения курса на реформы в Украине для будущего членства в альянсе. Столтенберг отметил, что у украинского президента и правительства есть "широкий народный мандат поддержки" на внедрение изменений.

"Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы реализовать ожидания граждан. Процесс реформ является крайне важным для будущей безопасности и процветания вашей страны, и способствует вашим стремлениям на пути к будущему членству в НАТО", - заявил генсек альянса.

Ранее "Апостроф" опубликовал статью "Продолжение и углубление: чего ждать от визита НАТО в Украине" относительно ожиданий от очередной комиссии Украина-НАТО.