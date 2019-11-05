Захват Россией украинских кораблей: стало известно о важном решении двух сторон

Россия планирует вернуть Украине захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года военные корабли, такая договоренность уже была достигнута.

Об этом сообщил для "Радио Свобода" адвокат освобожденных украинских пленных моряков Николай Полозов.

Он отметил, что сейчас единственной проблемой является состояние кораблей, пострадавших в результате обстрелов со стороны катеров ФСБ во время захвата.

"По моей информации, принципиальная договоренность об этом была достигнута, вопрос был по технической части, так как корабли не эксплуатировались несколько месяцев. Кроме того, катер "Бердянск"пострадал в результате обстрела, и у техников пограничной службы были вопросы по плавучести этих судов, они боялись, что просто не смогут их физически передать. Насколько мне известно, комплекс ремонтных работ осуществлялся, и я думаю, что как только будет достигнутоудовлетворительное состояние по их плавучести, чтобы их можно было передать - их, скорее всего, передадут", - сказал адвокат.

Полозов также назвал имена тех людей, которые ведут переговоры о возвращении кораблей. По его информации, это помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ответ на ноту МИД Украины с требованием вернуть захваченные в конце 2018 года корабли, в Госдуме РФ посоветовали публично "признать провокацию" в Керченском проливе.