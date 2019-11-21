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Могут стать соучастниками Путина в новой войне: на Вече высказались о позиции Запада по Донбассу

четверг, 21 ноября 2019, 22:54
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На Вече, которое проходит на Майдане Независимости в Киеве политолог Михаил Басараб заявил, что западные лидеры могут стать соучастниками президента РФ Владимира Путина в новой мировой войне.

Об этом политолог сказал, выступая со сцены перед участниками акции.

"Путин развязал третью мировую войну против Украины и всего Запада. Наши западные партнеры или делают вид, что этого не видят, или пока этого не поняли. Но доказательств того, что Путин ведет системную войну против Украины и против всего Запада, более чем достаточно. Франция и Германия, если будут вместе с Путиным заставлять Украину к уступкам агрессору и капитуляции перед агрессором, то будут нести такую же, как и Путин, ответственность за международные уголовные преступления. То есть становятся фактически соучастниками Путина, который совершает преступление против Украины и против международного порядка", - сказал он.

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