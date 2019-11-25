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Зеленский сделал громкое заявление об ограбленных Россией кораблях

понедельник, 25 ноября 2019, 20:07
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратится к России с требованием вернуть недостающее оборудование с украинских военных кораблей, которые были захвачены в Керченском проливе.

Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении в Facebook.

Глава государства утверждает, что сейчас формируется перечень оборудования, которого не хватает на переданных Россией военных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

"Но как я и обещал, появятся списки чего нет. Мы обратимся к России - она нам это вернет. А во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы", - заявил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", украинские бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые в среду, 20 ноября, были возвращены из России, оказались в очень плохом состоянии и почти полностью разграбленными.

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