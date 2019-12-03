Никаких обязательств: в Украине сделали важное заявление об итоговом документе встречи в Париже

Итоговый документ встречи в "нормандском формате", которая должна состояться в Париже (Франция), не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, это будет только политический документ.

"Не будет идти речи о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что документ по итогам встречи готовится заранее, но после переговоров в него внесут изменения, согласно новым договоренностям.

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