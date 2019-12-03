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В Россию возвращаются гробы: нардеп указал на важный нюанс в переговорах Зеленского с Путиным

вторник, 03 декабря 2019, 16:10
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В переговорах в "нормандском формате" 9 декабря Украина имеет большие шансы решить вопрос Донбасса , потому что война на востоке Украины негативно влияет на рейтинг президента РФ Владимира Путина и настраивает против него граждан.

Такое мнение высказал депутат от фракции "Слуга народа" Святослав Юраш в интервью "Апострофу".

"Мы сейчас имеем конкретную дату переговоров в Париже. Я бы сейчас не призывал собирать максимальное количество фактов об этой встрече и о том, что там будет обсуждаться. То, что встреча состоится до нового года, а не после, что ставило бы нас в условия обсуждения спецстатуса Донбасса, тоже говорит о готовности к диалогу и решению этой кровавой раны. Ведь кровоточит и там, потому что в Россию тоже возвращаются гробы. И на рейтинги Путина, как мы видим с "Левада-центра", они влияют ", - сказал Юраш.

Также добавил, что отвод войск из стороны контролируемых Россией боевиков и кадровых военных хоть и частично, но происходит. Также положительный факт - это строительство моста в Станице Луганской. Все это, по мнению нардепа, свидетельствует о том, что Россия готова к диалогу.

Ранее "Апостроф" информировал своих читателей о том, что 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить подготовку к переговорам в Париже.

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