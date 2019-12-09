Названа впечатляющая сумма потерь Украины из-за агрессии России

Остаточная стоимость объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму составляет около 85 миллиардов гривен.

О потерях экономики Украины из-за российской агрессии написал на своей странице министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council, - ред.) дает оценку 100 млрд)", - отметил Милованов.

Министр также сообщил, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях составляет около 85 млрд гривен.

В частности, на территории аннексированного Крыма и Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 46 млрд гивен; на территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов стоимостью 33 млрд гривен; на территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого стоимостью 23 млрд гривен.

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% госактивов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - добавил Милованов.

Как сообщал "Апостроф", украинские патриоты на временно оккупированной боевиками территории Донбасса написали послание для ВСУ.