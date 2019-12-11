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Каждая сторона вышла победительницей: Новинский высказался об итогах встречи Нормандской четверки

среда, 11 декабря 2019, 15:31
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Встреча в Нормандском формате в Париже стала большим успехом для Украины и, в частности, для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по реинтеграции Донбасса Вадим Новинский у себя в Facebook.

Он отметил, что не разделяет критики результатов саммита, а также прокомментировал уверенность украинского президента на важной встрече в международном формате.

"Сплошной поток критики: одни говорят, что саммит оказался абсолютно пустым, другие – о проигрыше Украины, о неправильном поведении Владимира Зеленского. На самом деле надо быть слепым, чтобы не видеть конкретные успехи саммита. Еще полгода назад критикуемые ныне "минимальные успехи" были вообще немыслимы – процесс урегулирования ситуации на Донбассе находился в тупике. Общими усилиями удалось преодолеть тупиковую ситуацию… Президент Зеленский вёл себя достойно. Да, волновался. Да, не совсем удачно импровизировал во время пресс-конференции. Но проявил твердость в переговорах с более опытными партнерами и четко обозначил интересы и приоритеты Украины. На саммите он отнюдь не был слабым переговорщиком. Саммит стал для него своего рода "боевым крещением" в международной политике", - заметил он.

По словам Новинского, главным успехом является тот факт, что между Украиной и Россией на уровне лидеров стран начался реальный диалог. Также политик назвал примеры реальных договоренностей, которых достигли стороны в ходе саммита.

"Важное достижение: разблокирована основная площадка для ведения переговоров между руководителями Украины и РФ. Владимир Зеленский и Владимир Путин смогли начать диалог, немыслимый во времена Петра Порошенко. Это - главный итог саммита и поворотный момент в истории конфликта: лидеры начали общаться один на один. И уже есть результаты этого общения: договор об обмене пленными по формуле "всех на всех". Договорились о разведении войск еще в трех точках соприкосновения. Принято решение о полномасштабном прекращении огня и начале разминировании линии соприкосновения – еще до Нового года. Это была встреча, из которой каждая сторона вышла победительницей, и каждая сторона записала в свой актив значительное количество позитива. Проигравших на саммите не было - выиграли и Европа, и Россия, и Украина. Проигравшими оказались только те, кто пытались расшатать ситуацию в Украине и сорвать мирный процесс… Процесс не будет столь быстрым, как многим из нас хотелось. Но он будет. И это – основной вывод из Парижской встречи. Парижская встреча - это несомненный успех и для Украины, и для Зеленского", - подчеркнул народный депутат.

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