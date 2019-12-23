Кто войдет в списки: в Украине раскрыли подробности будущего обмена пленными

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская подтвердила, что до конца 2019 года в процессе проведения взаимного освобождения пленных в Украину вернутся военные, которые длительное время удерживаются в плену.

Видео с заявлением Валерии Лутковской опубликовано на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook.

По словам представителя Украины в ТКГ, во время переговоров в понедельник, 23 декабря, были подтверждены достигнутые на нормандском саммите в Париже договоренности об обмене удерживаемыми лицами.

"Мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", – отметила она.

По словам Лутковской, сейчас списки окончательно формируются.

Как сообщал "Апостроф", ранее ряд пленных, которых Украина планировала передать боевикам ЛДНР в рамках обмена, попросили исключить их из списков.