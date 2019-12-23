RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 декабря

20:15
В Кабмине озвучили новый прогноз курса доллара на следующий год
18:22
В Украине зафиксировали падение одного из главных экономических показателей
10:44
Требования по стажу будут расти: украинцев предупредили о "сюрпризе" с выходом на пенсию
08:00
Гривна укрепляется: НБУ обновил курс валют на 23 декабря
07:21
Перерасчет пенсий в Украине: появилось важное уточнение о надбавках

22 декабря

17:00
Доллар продолжает падание: курс валют в обменниках Киева 22 декабря
09:35
Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали детальный прогноз
08:26
Если не хватает стажа: украинцам объяснили, могут ли они рассчитывать на пенсию

21 декабря

14:35
СБУ влипла в скандал из-за незаконных требований к "Приватбанку": фото документа
09:24
Доллар достиг нового дна: курс валют от НБУ

20 декабря

23:34
Доверие на нуле: чем могут грозить Украине проблемы с бюджетом
18:40
Гривна установила мировой рекорд среди всех валют
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кто войдет в списки: в Украине раскрыли подробности будущего обмена пленными

понедельник, 23 декабря 2019, 18:57
переглянути новину українською

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская подтвердила, что до конца 2019 года в процессе проведения взаимного освобождения пленных в Украину вернутся военные, которые длительное время удерживаются в плену.

Видео с заявлением Валерии Лутковской опубликовано на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook.

По словам представителя Украины в ТКГ, во время переговоров в понедельник, 23 декабря, были подтверждены достигнутые на нормандском саммите в Париже договоренности об обмене удерживаемыми лицами.

"Мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", – отметила она.

По словам Лутковской, сейчас списки окончательно формируются.

Как сообщал "Апостроф", ранее ряд пленных, которых Украина планировала передать боевикам ЛДНР в рамках обмена, попросили исключить их из списков.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Украина в тисках американской политики: как дальше развивать отношения со Штатами

Обстрелы будут продолжаться: почему Зеленский не победил в Париже

Федерализации не будет: что заявил Зеленский по итогам переговоров в Париже

"Битва" за Донбасс состоялась: главные заявления "нормандской четверки"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: