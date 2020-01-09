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Путин раскалывает ЕС: озвучен тревожный прогноз для Украины

четверг, 09 января 2020, 14:09
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Российский президент Владимир Путин нарочно пытается расколоть ЕС, чтобы страны-участницы не смогли помочь Украине отстоять независимость.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" озвучила бывший член Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Партия Зеленых" и режиссер-документалист Ребекка Хармс.

"Главные действующие лица ЕС должны отстаивать украинский суверенитет, потому что это вопрос европейской безопасности. Если они этого не сделают, то только ослабят и без того шаткие отношения в ЕС. Проект "Северный поток 2" показал, насколько сильно Россия влияет на Германию и некоторые другие европейские страны", - отметила она.

По словам Хармс, в последние дни в Германии разгорелись странные дискуссии о санкциях, которые благодаря двухпартийному решению наложили в Вашингтоне на компании, задействованные в газовом соглашении и прокладке труб.

"В Германии часто звучит позиция о том, что это санкции против суверенитета Евросоюза. В этом нет ничего нового. Таким образом Путин еще более эффективно раскалывает ЕС изнутри и усиливает напряженность в отношениях с США - и это вопрос безопасности, который остается актуальным уже длительное время", - сказала политик.

Ребекка Хармс добавила, что Германия и Франция должны помочь Украине не позволить Путину и дальше контролировать военизированные формирование на оккупированном Донбассе.

Больше о том, как будут развиваться события на Донбассе в 2020 году, читайте в материале "Апострофа": Украина в одиночку не победит Россию, надо действовать двумя путями - Ребекка Хармс.

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