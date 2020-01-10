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Зеленский озвучил позицию Украины по катастрофе в Иране

пятница, 10 января 2020, 10:30
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-партнеров предоставить данные и доказательства их заявлений по катастрофе украинского самолета в Иране.

Об этом сообщается на канале Zelenskiy Official в Telegram.

По его словам, в данный момент версия о попадании в борт самолета ракеты, оглашенная премьер-министром Канады Джастином Трюдо, не является подтвержденной, расследование трагедии ведут специалисты.

"Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию", - заявил глава государства.

Также он анонсировал телефонные переговоры с главой Государственного департамента США Майком Помпео относительно трагедии в Иране.

"Днем буду иметь разговор о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео", - отметил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление, что у канадской разведки есть данные, подтверждающие версию попадания ракеты в украинский самолет в Иране.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что "не верит" в версию крушения украинского самолета в Иране из-за технической неисправности.

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