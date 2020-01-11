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Санкции не остановят: в Европе сделали важное замечание по скандальному газопроводу России

суббота, 11 января 2020, 17:15
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В правительстве Польши уверены, что международные санкции не смогут остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе брифинга, передает DW.

Он отметил, что США уже вводят ограничительные меры против строителей российского газопровода и подчеркнул, что Польша полностью поддерживает позицию Вашингтона по поводу остановки проекта.

"(Введение санкций может… – "Апостроф") затянуть, но не прекратить строительство трубопровода ... Для Польши было бы лучше, если бы строительство "Северного потока-2" вообще никогда не начиналось", - сообщил глава польского правительства.

Моравецкий уточнил, что считает газопровод политическим проектом, поскольку после его запуска, Москва будет иметь возможность "шантажировать Европу" с помощью приостановки поставок энергоносителей.

Как сообщал "Апостроф", ранее по части российского газопровода "Северный поток-2" Eugal пустили газ для внутренних поставок на территории Германии.

До этого Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2"

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