Больше миллиарда долларов: США готовят серьезную помощь для Украины, подробности

Министерство обороны США планирует в 2020 году выделить военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов. Общий размер американской помощи составит более миллиарда долларов.

Об этом сообщил на брифинге посол Украины в Соединенных Штатат Америки Владимир Ельченко.

По его словам, на 2020 год предусмотрено выделение помощи для Украины на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов экономической помощи по линии Госдепа США.

"Всего у нас выходит, что общая помощь со стороны США 698 млн долларов и чисто военная помощь - 365 млн долларов", - уточнил Ельченко.

Также он добавил, что общая сумма американской помощи на этот год составит более 1 миллиарда долларов.

Как сообщал "Апостроф", Украина заключила контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin из США и ожидает поставки.