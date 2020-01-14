RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 января

20:59
Больше миллиарда долларов: США готовят серьезную помощь для Украины, подробности
20:57
Новые схемы для старых смотрящих: эксперт рассказал о работе экс-чиновницы Минобразования в ГАСИ
19:49
Премии, надбавки и матпомощь: украинские министры получили рекордные зарплаты, инфографика
19:18
Блогер показал видео с кошкой и Twitter сошел с ума - это оптическая иллюзия, которую едва разгадали
19:09
Сына Азарова будут судить в Италии за отмывание миллионов евро взятки: подробности
19:02
Беременные и обнаженные: кто из знаменитостей не устоял перед модной фото-тенденцией
18:20
Стивен Кинг высказался о расовом вопросе "Оскара" - разумеется, в сети теперь жара
18:12
Это неправда: нардеп Новинский опроверг обвинения о кнопкодавстве в Раде
17:59
Мужчина сильно похудел и прославился новым лицом - теперь он выглядит как звезда "Игры престолов"
17:51
Проголосовали почти всем составом: депутаты приняли постановление по авиакатастрофе МАУ в Иране
17:38
Леся Никитюк и ее обидчик снялись в совместном клипе: видео
17:22
Прогнозы на Оскар-2020: кто и почему станет победителем главной кинопремии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Больше миллиарда долларов: США готовят серьезную помощь для Украины, подробности

вторник, 14 января 2020, 20:59
переглянути новину українською

Министерство обороны США планирует в 2020 году выделить военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов. Общий размер американской помощи составит более миллиарда долларов.

Об этом сообщил на брифинге посол Украины в Соединенных Штатат Америки Владимир Ельченко.

По его словам, на 2020 год предусмотрено выделение помощи для Украины на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов экономической помощи по линии Госдепа США.

"Всего у нас выходит, что общая помощь со стороны США 698 млн долларов и чисто военная помощь - 365 млн долларов", - уточнил Ельченко.

Также он добавил, что общая сумма американской помощи на этот год составит более 1 миллиарда долларов.

Как сообщал "Апостроф", Украина заключила контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin из США и ожидает поставки.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Иранская ракета: последствия для Украины

​Украина в тисках американской политики: как дальше развивать отношения со Штатами

Обстрелы будут продолжаться: почему Зеленский не победил в Париже

Федерализации не будет: что заявил Зеленский по итогам переговоров в Париже

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: