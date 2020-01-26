Зеленский прибыл с визитом в Польшу: опубликовано фото встречи

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Польшу и встретился бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В первый день рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

"Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", - сказал в своем выступлении Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.

"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют темным периодом в истории человечества. И вы - лучи солнца, которые победили темноту", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что эти воспоминания "полны боли, грусти, страха. Одновременно - борьбы, выдержки, надежды и необъятной человеческой мудрости. В них просматривается призыв искоренить ненависть как разрушитель человеческой цивилизации".

Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщал "Апостроф, в четверг, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетил Израиль. Визит не обошелся без неожиданностей - украинский лидер отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Также в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле не была запланирована.