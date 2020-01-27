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Названо имя нового представителя Украины в Совете Европы: фото

понедельник, 27 января 2020, 19:54
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В понедельник, 27 января, на должность Постоянного представителя Украины в Совете Европы был назначен известный украинский дипломат и политик Борис Тарасюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

"Борис Тарасюк официально вступил в должность нашего представителя при Совете Европы. Приветствуем это кадровое решение и желаем успеха и усиления украинских позиций в Страсбурге. Тарасюк – старая дипломатическая школа в хорошем смысле этого слова, когда человек работает на государство, а не только на Facebook. Удачи!" – написала она.

Как известно, Тарасюк дважды занимал пост министра иностранных дел Украины (в 1998-2000 и 2005-2007 годах), являлся народным депутатом Украины четвертого-восьмого созывов Верховной Рады. В парламенте он занимал должность заместителя председателя Комитета по иностранным делам ВРУ, председателя подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой принимает участие и украинская делегация, в понедельник, 27 января, более 30 делегатов поднялись с мест в знак возражения против участия в заседаниях России.

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