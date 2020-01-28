"Миротворец", пропагандисты и лоббисты Кремля: в СМИ рассказали о деталях визита Медведчука в Германию

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Виктор Медведчук находится в Германии, где получает информационную поддержку от партий, симпатизирующих России и президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Информационный навигатор".

Так, после проведенния 23 января в Люксембургском дворце первой выездной конференции "Парламентское измерение Нормандского формата", на которой был поднят вопрос о привлечении европейских парламентариев в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, организаторы мероприятия решили переместиться уже в немецкий Бундестаг.

Мероприятие Виктора Медведчука, где присутствовало около 20 человек, осветили в основном федеральные российские СМИ.

Также украинский политик принял участие в конференции "Межпарламентское сотрудничество ради мира в Украине: презентация межпарламентского измерения Нормандского формата", которая была организована немецкими парламентариями от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемаром Гердтом и Петром Бюстроном - членами комитета иностранных дел немецкого Бундестага, которые по информации СМИ, являются лоббистами интересов Кремля в Бундестаге.

Как считают журналисты, данное мероприятие, по задумке организаторов, должно якобы "создать фон для Виктора Медведчука как миротворца, действующего на международной арене".