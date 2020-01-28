RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 января

18:48
На Евровидении-2020 объявили порядок выступления участников - какой полуфинал достался Украине
18:34
Надя и консультант по судьбе: сети повеселил новый имидж Савченко
18:29
Скандал из-за российского кино в автобусе: реакция перевозчика и неожиданные данные про водителя
18:22
Актриса назвала погибшего Коби Брайанта насильником - теперь соцсети ругают ее и движение MeToo
18:06
Ученые раскрыли загадку аномалий у древнеегипетской мумии девушки: фото и видео
17:47
Ксения Мишина показала своего сына-стилягу - фанаты обсуждают сходство мальчика с мамой
17:38
Погибшим при пожаре в Одессе учительнице и спасателю присвоили звание героев: фото
17:04
Украинцев предупредили о штормовой погоде и опасных снегопадах
16:58
Стивен Кинг заявил, что Оскар "сфальсифицирован" в пользу белых мужчин
16:55
Во Львове электроопоры рухнули на авто: видео с места
16:49
Как в Украине пытаются нажиться на вспышке коронавируса из Китая: интересные фото
16:48
Появилась забавная фотожаба на советы по защите от коронавируса из Китая
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Миротворец", пропагандисты и лоббисты Кремля: в СМИ рассказали о деталях визита Медведчука в Германию

вторник, 28 января 2020, 17:49
переглянути новину українською

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Виктор Медведчук находится в Германии, где получает информационную поддержку от партий, симпатизирующих России и президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Информационный навигатор".

Так, после проведенния 23 января в Люксембургском дворце первой выездной конференции "Парламентское измерение Нормандского формата", на которой был поднят вопрос о привлечении европейских парламентариев в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, организаторы мероприятия решили переместиться уже в немецкий Бундестаг.

Мероприятие Виктора Медведчука, где присутствовало около 20 человек, осветили в основном федеральные российские СМИ.

Также украинский политик принял участие в конференции "Межпарламентское сотрудничество ради мира в Украине: презентация межпарламентского измерения Нормандского формата", которая была организована немецкими парламентариями от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемаром Гердтом и Петром Бюстроном - членами комитета иностранных дел немецкого Бундестага, которые по информации СМИ, являются лоббистами интересов Кремля в Бундестаге.

Как считают журналисты, данное мероприятие, по задумке организаторов, должно якобы "создать фон для Виктора Медведчука как миротворца, действующего на международной арене".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Фабрика "фейлов": почему команда Зеленского опозорилась в Давосе

Российский вопрос: как Киев ведет переговоры исподтишка

Чистый альпийский воздух: зачем Зеленский и "слуги народа" едут в Давос

Иранская ракета: последствия для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: