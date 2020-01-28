Украину на итальянском ТВ назвали "малой Россией", разгорелся громкий скандал

На итальянском телеканале RAI ведущий одного из шоу заявил, что "малая Россия - это второе название Украины".

Об этом сообщает посольство Украины в Италии.

Фраза прозвучала в шоу под названием L'Eredita в эфире от 26 января. Дипломаты назвали заявления ведущего некорректными и оскорбительными, а также направили в редакцию телерадиокомпании протест.

"Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице Посольства", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Великобритании выразили сожаление из-за дипломатического скандала, который разгорелся после того, как местная полиция причислила украинский герб к экстремистским знакам и объяснили, как произошел инцидент.