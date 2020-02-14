Зеленский провел переговоры с Путиным: названы ключевые темы

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным выполнения договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита".

Об этом сообщили в ОПУ.

Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки". Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Особое внимание президент Украины обратил на освобождение украинских граждан, которых сейчас удерживают на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Как стало известно ранее, ближайшее окружение президента Украины - пресс-секретарь и председатель Офиса президента - опровергли информацию о том, что Владимир Зеленский во время своего визита в Оман в начале января встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Подробнее о том, как прошла встретил украинского президента Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным и о чем договорились, читайте в материале "Апострофа" Путин не готов завершить войну: чего Зеленскому удалось достичь в Париже.