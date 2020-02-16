Не заявила о себе достаточно сильно: эксперт указал на серьезную проблему с имиджем Украины

Международный эксперт по стратегии разработки брендов Джулиан Стаббс на примере Швеции объяснил, чего не хватает Украине для успешного формирования имиджа на международной арене.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Для сравнения: Украина - это постсоветская страна, и вы думаете о том, что следует изменить после того, как закончилась холодная война, какую форму придать себе. Я думаю, негативное представление об Украине на Западе как раз и связано с тем, что она не заявила о себе достаточно сильно, как это сделали балтийские страны. У Украины развитые цифровые технологии, большая территория, что тоже может вызвать интерес. Но если сравнивать, то Швеция - это действительно интернациональное место. Куда бы вы ни пошли, все могут говорить с вами или на английском, или еще на каком-то языке. Культура страны очень интернациональная, и это способствует притоку инвестиций. Американские, немецкие, французские компании могут зайти в страну, и им просто работать, просто развиваться. Туристы могут запросто приехать. Интернациональность очень помогает", - отмечает он.

По его словам, когда люди думают о Швеции, они представляют себе очень открытое общество, с нулевым уровнем коррупции, с очень высоким уровнем равноправия между мужчинами и женщинами, толерантностью сексуальной жизни и религиозных взглядов.

"Очень открытое общество во всех отношениях. И очень высокая производительность при том, что у людей много свободного времени, отпуска по 5-6 недель ежегодно, очень здоровый образ жизни. Также в стране очень развиты цифровые технологии. Штаб-квартира стримингового сервиса Spotify расположена в Стокгольме. Или вспомнить хотя бы IКЕА. Все это помогает создать людям представление о шведском бренде", - говорит эксперт.

Но в то же время, по мнению Стаббса, Швеция умудряется балансировать и остается также очень шведской, сохраняет свою уникальность.

"Я по происхождению - британец, но это страна, в которой мне очень просто жить, при этом я четко вижу признаки шведской культуры", - добавляет эксперт.

Подробнее о необходимых шагах, которые улучшат имидж Украины в мире, читайте в материале "Апострофа": Представля­ться жертвой уже недостаточно, чтобы Запад помог Украине - Джулиан Стаббс.