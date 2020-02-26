Какой сценарий Путин готовит для Донбасса: в России сделали громкое признание

В ближайшей перспективе в Кремле не рассматривают возможности ослабления агрессии на Донбассе, вывода из украинского региона российских войск и установления там украинского суверенитета.

Об этом сообщил бывший помощник президента РФ Владимира Путина, который, в частности, курировал вопросы российской агрессии на Донбассе, Владислав Сурков в интервью приближенному к Кремлю эксперту Алексею Чеснакову для издания "Актуальные комментарии".

По словам экс-чиновника, для боевиков Донбасса возвращение в Украину будет "позором".

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - отметил Сурков.

Также бывший куратор боевиков Донбасса указал, что все предыдущие лидеры террористических группировок в регионе в целом справились с задачами, которые ставил перед ними Кремль, и отметил, что их не следует идеализировать, намекнув тем самым на совершенные ими преступления.

"Донбасс для меня не что, а кто. Люди прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Права не имею всех назвать. Они настоящие воины. Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились. На Донбассе, там ведь и на гражданке жизнь не сахар. Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков цинично высказался об Украине и ее народе, заявив, что "такого государства и нации нет".