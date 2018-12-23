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Выборы в ОТГ: Блок Порошенко побеждает в 40 процентах громад

воскресенье, 23 декабря 2018, 20:26

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» побеждает на выборах в ОТГ, прошедших 23 мая в 78 ОТГ в 13 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, по данным экзит-полов, проведенных партийными штабами, более 40 процентов кандидатов на должности председателей ОТГ, которые лидируют по предварительным результатам, - кандидаты от партии или самовыдвиженцы - члены партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Другие политические силы имеют значительно меньшие результаты.

В частности, наибольшую поддержку кандидата от «БПП «Солидарность» получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

«Партия «БПП «Солидарность» побеждает на выборах в ОТГ, начиная с первой кампании на каждых выборах в общинах. Это означает, что избиратели по всей стране все активнее поддерживают реформу децентрализации, которую инициировал Президент и которую реализует на местах и активно поддерживает в парламенте наша политическая сила», - убежден руководитель Секретариата партии« БПП «Солидарность», народный депутат Украины Максим Саврасов.

После закрытия участков в 20 часов начался параллельный подсчет голосов в 69 сельских и поселковых ОТГ, где головы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в 9 городских ОТГ, где депутатов избирали по пропорциональной системе.

Напомним, 23 декабря состоялись первые выборы в 78 вновь ОТГ.

В частности, в Волынской области выборы состоялись в 9 ОТГ, в Житомирской - 6 ОТГ, в Ивано-Франковской области - в 4 ОТГ, в Киевской области - 4 ОТГ, Кировоградской области - в 4 ОТГ, во Львовской области - 5 ОТГ, в Полтавской области - в 3 ОТГ, в Ровенской области - в 3 ОТГ, в Тернопольской области - в 5 ОТГ, в Хмельницкой области - в 3 ОТГ, в Черкасской области - 27, в Черновицкой области - в 4 ОТГ, в Днепропетровской области - в 1 ОТГ.

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