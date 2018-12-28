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В АМКУ признали отсутствие монополии на украинском рынке электричества

пятница, 28 декабря 2018, 13:22

АМКУ принял решение закрыть дело о возможном злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением группы ДТЭК на рынке производства электроэнергии. Трехгодичное расследование не выявило нарушений со стороны компании.

Об этом говорится в отчете АМКУ.

Как следует из отчета, в 2015-2017 годах доля группы ДТЭК в производстве электроэнергии составляла 24-26%, что соответствует нормам законодательства. Согласно закону Украины "О защите экономической конкуренции" монопольным (доминирующим) положением хозяйствующего субъекта может быть признано в том случае, если его доля на рынке превышает 35%.

В свою очередь, рыночная доля НАЭК "Энергоатом" в 2015-2017 годах колебалась в пределах 54-57%. Однако, как отмечается в отчете АМКУ, в существующей модели Оптового рынка электрической энергии Украины (ОРЭ), регулируемого государством, ни один субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность на рынке, не способен влиять на условия оборота товара (электрической энергии), в том числе, выбирать контрагента, определять объемы и цену реализации электроэнергии, условия договоров и т.д.

"Вся произведенная электроэнергия продается генерирующими компаниями государственному предприятию "Энергорынок" по ценам, установленным НКРЭКУ. Таким образом, рыночная власть участников рынка генерации электрической энергии в существующей модели ОРЭ не может быть реализована в связи с существующими административными ограничениями", - утверждают в АМКУ.

Напомним, что в 2015 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать признаки монопольного (доминирующего) положения группы ДТЭК ("ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Востокэнерго") на рынке генерации электроэнергии.

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