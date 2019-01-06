В Украине назвали главный провал власти после Революции Достоинства

Главный провал украинской власти после Революции Достоинства - проигранная война в информационном поле.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал известный политолог Михаил Басараб.

"Самым большим провалом власти после завершения Революции Достоинства и с началом войны России против Украины стала проигранная война в информационном поле. Украинская власть проиграла войну за СМИ. К большому сожалению, украинская политическая элита, которая получила страну после революции Достоинства, проиграла полностью инициативу в этой сфере", -сказал он.

Также по словам Басараба, влияние России и Кремля на формирование информационной повестки дня на медиа-рынке в Украине неприемлемо велико.

"Россия сегодня с помощью Виктора Медведчука фактически признала своей собственностью каналов "NewsOne", "112-Украина", у меня есть вопрос к телеканалу ZIK, который работает в той же информационной парадигме, как и эти два канала. Существует также целый ряд интернет-ресурсов, которые явно работают в интересах враждебного государства, такие как Strana.ua, медиа-холдинги, такие как "Вести", до сих пор раздают свои газеты на светофорах мегаполисов. Я уже не говорю о телеканале "Интер", - заявил политолог Михаил Басараб.

Подробней читайте в материале "Апострофа", - "Хуже чем при Януковиче: как манипулируют мнением украинцев".