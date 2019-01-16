Бросили своего: у Путина сделали заявление про обмен пропагандиста, арестованного в Киеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обмен руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского "не будет способствовать" возвращению Украины "к строгому соблюдению обязательств по отношению к деятельности журналистов".

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

"Я не думаю, что идея обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную, я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов. Подобные идеи могут только подогревать желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях", - сказал Лавров.

Также он сообщил, что Россия предпринимает усилия для освобождения Вышинского по линии международных организаций и по каналам союзов журналистов. Кроме этого усилия по освобождению задействованы в двухсторонних контактах с другими странами с целью "воздействия на Киев". Он назвал обвинение Вышинскому "абсурдным".

"Заверяю вас, что мы будем делать все, чтобы восторжествовало право и чтобы журналист был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям", - пообещал Лавров.

Как сообщал "Апостроф", задержанному руководителю агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в совершении государственной измены. А позже Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 28 декабря.