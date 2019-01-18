​Для Путина чрезвычайно важно поражение Порошенко на выборах - эксперт

Российский президент Владимир Путин надеется и обязан делать все возможное для того, чтобы добиться поражения действующего президента Петра Порошенко.

Об этом рассказал американский историк, политолог Александр Мотыль, передает "Главком".

"Проблема Украины не в том, что она недостаточно изменилась. А в том, что она изменилась слишком много и слишком быстро, тем самым повышая ожидания населения, подрывая уже существующие модели поведения, создавая неопределенность, и тем самым увеличивая популярность популистов, которые утверждают, что возвращение к старым временам чрезвычайно важно.

На самом деле, Украина изменилась больше за последние четыре года, чем в предыдущие два десятилетия после обретения независимости в 1991 году", - убежден эксперт.

Среди достижений, которые он выделил:

Построение высококонкурентной армии и военно-промышленного комплекса, а также остановка российской агрессии на юго-востоке.

Рост иностранного инвестирования (особенно с Китаем).

Рост экономики на около 3,5% (Сельское хозяйство и ИТ процветают. Инвестиции в альтернативные источники энергии растут).

Постепенное восстановление банковской системы постепенно восстанавливается, и в целом, достигнута макроэкономическая стабильность).

Местная власть получила больше полномочий и значительных ресурсов.

Реформирование образования на всех уровнях; университеты и колледжи получили большую автономию. Украинский язык и культура в настоящее время переживают возрождение, вроде золотых 1920-х. Книгоиздания быстро расширяется, кинематографическая индустрия возрождается, искусство, музыка, танец и театр - как традиционные, так и авангардные - настолько же инновационными, как и что-либо на Западе.

Украинская Православная Церковь стала автономной, тем самым укрепив отход страны от России.

Были сделаны важные шаги для пресечения коррупции. Все чиновники должны раскрыть свои активы. Создано антикоррупционное агентство и украинский эквивалент ФБР. Антикоррупционный суд приступил к работе. Бизнесмены признаются, что в Украине стало легче вести бизнес.

Также, по словам Мотыля, Украине удалось сохранить активную, хотя и несовершенную демократию, с оживленной прессой, отражающей все мысли, сильное гражданское общество и общепринятые демократические институты и процедуры.

"Парадоксально, но, несмотря на такие впечатляющие и явные изменения, большинство украинский настаивать на том, что« ничего не изменилось" и что страна движется в "неправильном направлении". Эти мысли противоречивы, ведь если ничего не изменилось, Украина не может двигаться в неправильном направлении, но они отражают широко распространенное украинское нетерпимость, подкормок чрезмерными ожиданиями после революции Евромайдана 2014 года. На самом деле, "все изменилось" и страна движется в "правильном направлении"", - убежден эксперт.

Мотыль убежден, что Путину выгодно, чтобы к власти пришел кто-либо другой, только не Порошенко.

"Победа Порошенко означало бы продолжение позитивных тенденций в Украине. Победа Тимошенко может быть дестабилизирующей, особенно если она решит атаковать политическую элиту и искать скорой соглашения с Россией. Победа Зеленского может изменить "все", особенно если он примет некомпетентной политику, которая позволит олигархам восстановить контроль над экономикой, поднимет инфляцию, повысив зарплаты и пенсии, и позволит российское вторжение, пренебрегая безопасностью и обороной.

Неудивительно, что российский президент Владимир Путин надеется и обязан делать все возможное для того, чтобы добиться поражения Порошенко, который может быть лучшей причиной для переизбрания действующего президента. Тимошенко подошла бы лучше, чем Порошенко для Путина, но, будучи непредсказуемой, могла бы быть причиной для беспокойства. Победа Зеленского была бы желанным сценарием для Путина", - подытожил он.