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Такое было перед распадом СССР: в России рассказали о серьезных проблемах у Путина и его окружения

пятница, 01 февраля 2019, 11:59

Власть президента России Владимира Путина и его окружения исчерпывается.

Об этом рассказал "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.

"Задержание Арашуковых - это проявление борьбы кланов, региональных элит, которые в сегодняшних условиях понимают, что власть центра - Путина и его окружения - исчерпывается, и пытаются контролировать ситуацию. Возникло очевидное противоречие между интересами центра и регионов. Все похоже на то, что было в конце Советского Союза - например, известное "Хлопковое дело". Было понятно, что Советский Союз расползается", - заявил он.

Также по его словам, примерно то же самое происходит сейчас.

"Региональные элиты пытаются сохранить власть. Возникло очевидное противоречие между интересами центра и регионов. Для региональных элит быть одинаково лояльными интересам региона и центра невозможно", - отметил Боровой.

Как он подчеркнул, задержание сенатора Арашукова - это попытка пресечь любые автономные тенденции.

"Любое назначение сенатором, губернатором и даже мэром проходит после очень подробного анализа истории того или иного человека. Все прекрасно знали о криминальном прошлом Арашукова…", - сказал российский оппозиционер.

Напомним, 30 января в России прямо в стенах Совета Федерации задержали сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Путин дал слабину: в России началась борьба кланов за власть".

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