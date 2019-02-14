Подорвать изнутри: украинский генерал раскрыл новый план агрессии Путина

Президент России Владимир Путин попытается подорвать Украину изнутри.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Путину уже стало понятно, что наскоком Украину не взять, он решил воспользоваться ситуацией, связанной с президентскими и парламентскими выборами, чтобы попытаться подорвать страну изнутри и провести на ключевые политические должности тех людей, которые бы кардинально изменили вектор внешнеполитической деятельности Украины в сторону России, что способствовало бы дальнейшей экспансии путинской России на Запад", - пояснил он.

По его словам, в нынешней ситуации Путин пытается использовать все средства.

"Как известно, российским спецслужбам дополнительно выделено 350 миллионов долларов для проведения информационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористической деятельности в Украине - их целью является создание зон и центров социальной напряженности, вброс разнообразных дезинформационных и компрометирующих материалов на определенных политиков и политические силы. Безусловно, что в связи с этим россияне будут достаточно активно использовать киберпространство", - рассказал Василий Богдан.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал".