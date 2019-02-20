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Танки Путина на границе с Украиной: стало известно, что задумала Москва

среда, 20 февраля 2019, 22:36

Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, чтобы показать Западу свою силу.

Такое мнение "Апострофу" выразил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Россия сейчас реализует следующую концепцию: идет чрезвычайно мощное укрепление западных границ РФ. Раньше у них не было развернутых армий, округов, других военных подразделений (ПВО, ракетных, танковых частей), а сейчас происходит реализация этого в плане стратегического противостояния НАТО", - говорит военный.

При этом Маломуж добавил, что "силы будут наращиваться постоянно".

Вместе с тем он добавил, что фиксируемое украинской разведкой накопление военных частей РФ – "это один из элементов этого наращивания".

"Стоит отметить, что это многоцелевая модель, которая используется как для глобального противостояния странам НАТО, так и для противостояния с Украиной", - подчеркнул он.

Также он считает, что "в Кремле рассматривают концепцию, что в период выборов Украина будет активизировать военную операцию по освобождению оккупированных территорий".

"Мол, на отдельных направлениях будут идти масштабные или локальные наступления, и Россия демонстрирует силу, которую в таком случае задействует против наших войск", - резюмировал генерал.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина.

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