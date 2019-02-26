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Порошенко смог создать мощный плацдарм для развития экономики Украины - эксперт

вторник, 26 февраля 2019, 15:23
Фото: пресс-служба

Президенту Украины Петру Порошенко нужен второй срок, чтобы спокойно реформировать экономику, повышать уровень жизни и добиваться такой желаемой многими "колбасы по 2.20".

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт и блогер Алексей Голобуцкий.

"У нас в стране у большинства людей очень странная позиция: что бы ни происходило, им важнее колбаса по 2.20. Ни война, ни оккупация, ни агрессия соседнего государства их не колышет", – написал эксперт.

По его словам, что бы ни делал президент Порошенко, будь то модернизация армии, получение безвиза с Евросоюзом или создание единой православной украинской церкви, люди все равно будут говорить о колбасе.

"Мало того, они будут не только говорить. Они с удовольствием будут слушать сладкие речи об этой самой колбасе. Люди хотят услышать, что колбаса будет дешевле в два раза! Нет, в четыре! Да чего мелочиться-то: колбаса вообще будет бесплатной! Все желающие смогут взять столько колбасы, сколько унесут. Каждому по потребностям! Любой популизм в этом направлении будет восприниматься весьма значительной частью населения на ура! Некоторые даже не побрезгуют взять эту самую колбасу из рук Путина. Ну а чего? Это ж бесплатно. Зачем переплачивать? Этим людям и уксус будет сладким, если его бесплатно дадут", – продолжил блогер.

При этом, отметил Голобуцкий, люди забывают, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.

"Если вам что-то дают бесплатно, готовьтесь, что далее вас хорошенько «нагнут» и вы заплатите втрое больше. Это самый примитивный прием «развода» клиента в маркетинге, а избирателя – в политике. Если вы все же очень хотите колбасу по 2.20, то для этого нужно приложить усилия. Колбаса, как метафора развитой экономики, не может появиться ниоткуда. Необходимо создать условия, при которых экономика сможет безопасно работать, создать для этого надежный фундамент", – подчеркнул политолог.

Под "фундаментом", отметил эксперт, подразумевается модернизация военных сил и прикрытые тылы надежными союзниками. Это, по его мнению, первое и главное условие существования всего государства в целом, и экономики – в частности.

"Именно поэтому последние пять лет Порошенко занимался развитием армии и формированием крепкой антипутинской коалиции. Это фундамент существования государства в нынешних условиях. И теперь, когда эти условия выполнены, по моему мнению, Порошенко нужен второй срок, чтобы спокойно реформировать экономику, повышать уровень жизни и добиваться такой желаемой многими «колбасы по 2.20", – подытожил Алексей Голобуцкий.

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