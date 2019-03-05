Порошенко рассекретил свою зарплату: видео

Президент Украины Петр Порошенко озвучил сумму заработной платы лидера нашей страны.

Видеозапись с конференции с участием главы государства опубликовало "ІншеТВ" на своем канале в YouTube.

Порошенко заявил, одним из главных врагов Украины является бедность, в которой живет народ страны. После этого он отметил, что президент Украины получает 28 тысяч гривен в месяц. Также глава государства подчеркнул, что в стране также есть другие чиновники, которые получают в разы больше.

"Я с 98-го года не получаю зарплату на государственной службе и все это перечисляю на благотворительность. Это в том числе и потому, что я имею источники, за счет чего жить. Но сегодняшний уровень зарплаты Президента составляет 28 тысяч (гривен - ред.)", - рассказал Порошенко.

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Напомним, в 2015 году также стало известно, что президент страны получал заработную плату в месяц в размере 9 296 гривен.

Как сообщал "Апостроф", в Украине с 1 января 2019 года на 12% вырос размер минимальной заработной платы.