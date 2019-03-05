РУС. | УКР.

вторник, 5 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

02:28
Как тебе такое, Илон Маск? Украина построит собственный плавучий космодром, первые подробности
01:18
Россией правит труп Путина: в сети напророчили Москве "светлое" будущее
00:30
Скандал с поставками техники для ВСУ: главный фигурант сделал громкое заявление, видео
00:23
Донецк все? В сети показали печальные фото из супермаркета боевиков

4 марта

23:52
В Киеве мужчина покончил с собой в подъезде многоэтажки: трагические подробности, фото и видео
23:28
Ряженка и студенты: польский историк поделился интересным рассказом об Украине
23:15
Пропагандистов Путина подловили на разоблачении собственного фейка об Украине: видео
22:59
Во Львове погиб нацгвардеец: стали известны детали жуткого происшествия
22:42
В Виннице мошенница-гадалка стала миллионершей: подробности
22:20
В США приняли новое решение по санкциям против России
22:15
Скандальный форвард восхитил сеть оригинальным празднованием гола: опубликовано видео
21:59
Мышьяк и фосфор: в прокуратуре раскрыли шокирующие подробности экологической катастрофы в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россией правит труп Путина: в сети напророчили Москве "светлое" будущее

вторник, 05 марта 2019, 01:18

В сети смеются над трупом Путина, который якобы будет править страной и в 2050 году.

Об этом сообщают на странице "Ехидные твиты" в соцсети Twitter.

"Москва, телевидение, 2050 год. - НАТО и остальные нас ненавидят только за то, что страной управляет труп! Это наш особый путь! Труп - это стабильность и уверенность в завтрашнем дне! Труп никогда не совершит ничего неожиданного. Пусть посмотрят на себя, одни геи и наркоманы!", - написали в интернете, а пользователи прокомментировали.

Такую теорию предположили после того, как появилась информация, что в Алжире президент выдвинулся на пятый срок будучи в коме.

"В Алжире 82-летний президент Абдельазиз Бутефлика выдвинулся на пятый срок в состоянии комы. Нисколько не сомневаюсь в его победе, и что нас ждёт то же самое", - заявили в сети россияне.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети смеялись над интервью главаря ДНР Дениса Пушилина российскому СМИ, где он рассказал о "светлом будущем" и "условном завтра" ЛДНР.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Войны олигархов: как в них используют нардепов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: