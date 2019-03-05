Россией правит труп Путина: в сети напророчили Москве "светлое" будущее

В сети смеются над трупом Путина, который якобы будет править страной и в 2050 году.

Об этом сообщают на странице "Ехидные твиты" в соцсети Twitter.

"Москва, телевидение, 2050 год. - НАТО и остальные нас ненавидят только за то, что страной управляет труп! Это наш особый путь! Труп - это стабильность и уверенность в завтрашнем дне! Труп никогда не совершит ничего неожиданного. Пусть посмотрят на себя, одни геи и наркоманы!", - написали в интернете, а пользователи прокомментировали.

Такую теорию предположили после того, как появилась информация, что в Алжире президент выдвинулся на пятый срок будучи в коме.

"В Алжире 82-летний президент Абдельазиз Бутефлика выдвинулся на пятый срок в состоянии комы. Нисколько не сомневаюсь в его победе, и что нас ждёт то же самое", - заявили в сети россияне.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети смеялись над интервью главаря ДНР Дениса Пушилина российскому СМИ, где он рассказал о "светлом будущем" и "условном завтра" ЛДНР.