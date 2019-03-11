Cуд может заставить директора НАБУ раскрыть правду о связи с Россией

Окружной административный суд Киева 14 февраля открыл уголовное производство по иску ГО "Платформа национальной безопасности" к директору НАБУ Артему Сытнику.

Об этом, как сообщаетComments.ua, заявил председатель "Платформы нацбезопасности" Олег Бончинский.

По словам Бончинского, активисты и ветераны АТО решили заставить Сытника дать ответы на вопросы о его близких отношениях с гражданами России. Активисты неоднократно направляли запросы о гражданстве близких Сытнику лиц, но он так и не предоставил ответа. Нет таких данных и в финансовых декларациях главы НАБУ, несмотря на то, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" относит родителей жены к кругу близких лиц, а потому сведения о доходах тестя и тещи должны быть отражены в его ежегодной декларации.

Он напомнил, что осенью 2018 года украинские СМИ писапи о том, что родители жены Артема Сытника поддерживают политику руководства страны-агрессора. В частности, была опубликована аудиозапись разговора, в котором теща Сытника Алла Зюбина на вопрос об отношении к аннексии Россией Крыма ответила: "Положительно. Конечно же, он и был русским. Я только за. Я поддерживаю Путина, я поддерживаю Россию, я поддерживаю политику России в целом".

Также она заявила, что войну на Донбассе развязал Петр Порошенко, а в Украине идет гражданская война.

В конце 2018 года ветераны АТО и активисты провели ряд акций под зданием НАБУ, чтобы услышать ответы на вопросы о связях Директора НАБУ с Россией, но желаемого результата так и не достигли. С целью привлечения внимания к нежеланию Артема Сытника отвечать на вопросы общественности была проведена акция под стенами Посольства США в Украине. Активисты считают, что сокрытие Сытником контактов с РФ может представлять угрозу для национальной безопасности Украины

Также Бончинский утверждает, что Сытник сказал неправду, когда публично заявил о том, что к продаже земельного участка в оккупированном Крыму ни он, ни его жена не имеют отношения.

Бончинский отметил, что ситуация с продажей Сытником земельного участка в Крыму делает вопиющей тот факт, что "знакомая", на которую была оформлена доверенность, оказалась настоящим "коллаборантом" Кремля. По его данным, после оккупации Россией Крыма она оформила российский паспорт, оставив при этом паспорт гражданина Украины. Ее муж поступил так же. Теперь же оба получают доходы от бизнеса на территории полуострова и, согласно законодательству РФ, платят налоги в бюджет страны-агрессора.

Такие действия могут подпадать под ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. "Поэтому Артем Сытник не только врет на тему контроля за продажей земли и неведением относительно его продажи, но и находится в постоянном контакте с пособниками страны-оккупанта", - отмечает Бончинский.

Также ветеран АТО заявил о готовности предоставить видеодоказательства таких контактов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, где директор НАБУ будет отчитываться 13 марта 2019 года.