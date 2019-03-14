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Назван главный минус украинцев, который может привести к уничтожению страны Кремлем

четверг, 14 марта 2019, 09:30

Россия давно уже уничтожает украинцев, потому что они все прощают.

Об этом сообщает издание "Факты", ссылаясь на слова видеоблогера, автора и ведущего проекта "Вата Шоу" Андрея Полтавы.

"Нужно осознать, что 300 лет Россия уничтожала украинцев: морила голодом, выселяла, убивала и сейчас убивает. Вот спрашивают меня: в чем разница между русскими и украинцами? Отвечу: в ментальности. Украинцы - хочешь не хочешь, а в большей мере потомки хлебопашцев, которые населяли Украину, вели оседлый образ жизни: спокойные, сытые, кулаки. Россияне - это же потомки Золотой орды, бывший улус. Они кочевники - прибежали, награбили… На Донбасс вот прискакали, заводы вывезли, провода порезали - жизнь кипит", - рассказал он.

Также Полтава перечислил главные отличия народов Украины и России.

"Почему все говорят: в Украину въезжаешь - хатки побелены, заборчики… Мы привыкли вести оседлый образ жизни. У нас от этого ментальность более спокойная. У них все развалено, они не понимают, зачем это надо. У них юрта была, они ее собрали и поехали дальше грабить. В этом их суть", - подметил видеоблогер.

Также Андрей Полатава назвал главные минусы украинцев, которые могут помочь России завоевать страну.

"Украинцы всегда прощают. Меня это злит. Мы забываем про убитых, про пытки, про Крым, про все остальное готовы забыть. Но не понимаем, что если мы сегодня забудем, что сейчас Крым оккупирован и часть Донбасса, то завтра… Россия же не остановится. Если сейчас мы это простим - они и дальше будут "откусывать" от Украины больше и больше, пока не заберут всю. Вот я пытаюсь сделать, чтобы украинцы помнили о том, что такое Россия, российское общество на данном этапе эволюции", - констатировал блогер и ведущий.

Как сообщал "Апостроф", бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Одесса станет следующим городом, который оккупирует Россия.

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